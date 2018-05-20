درنة .. القوات المسلحة تسيطر بالكامل على منطقة “عرقوب بولم”

درنة 20 مايو 2018 (وال)- تمكنت وحدات تابعة للقوات الخاصة الصاعقة وسرية ” شهداء عين ماره ” المساندة للقوات المسلحة، من السيطرة بالكامل على منطقة “عرقوب بولم” المتاخمة لمنطقة تمسكت .

هذا وتمكنت وحدات القوات الخاصة الصاعقة من التقدم إلى أراضي “الخجخاج” بالمدخل الغربي الجنوبي من مدينة درنة، رغم محاولات العناصر الإرهابية الالتفاف حول سرايا القوات الخاصة، مما تطلب منها وقف التقدم والانسحاب عسكرياً من “تمسكت” .

وهذا ،حاولت تلك المجاميع الإرهابيه بالإلتفاف حول سرايا القوات الخاصه مما تطلب منها وقف التقدم والإنسحاب عسكريا من ” تمسكت ” . (وال- درنة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال