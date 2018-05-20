البعثة الأممية تتعاقد على صيانة مدارس بجنزور

تعاقد صندوق تحقيق الاستقرار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صيانة عدد من مدارس ببلدية جنزور.

ونقلت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، أن التعاقد جرى بمقر المجلس البلدي جنزور مع أحد المقاولين لصيانة وتأهيل مدراس الوطن العربي وجنزور الثانوية وغرب جنزور.

وذكرت البعثة أن التعاقد على صيانة المدارس حضره عميد بلدية جنزور، ومراقب التعليم بالبلدية، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي جنزور.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة من خلال صندوقها الإنمائي على صيانة وتأهيل عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية في ليبيا بهدف ضمان التعليم للجميع، وفق البعثة.

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