بلدية بنغازي ستباشر بحملة نظافة شاملة بمناطق واحياء منطقة السلاوي

تعتزم بلدية بنغازي هذا الاسبوع اطلاق حملة نظافة شاملة للمناطق والاحياء الواقعة بنطاق منطقة السلاوي، وللوقوف على احتياجاتها الخدمية ومشاكلها البيئية تم تنظيم جولة تفقدية أمس السبت التاسع عشر من مايو شارك فيها عدد من موظفي إدارة المتابعة وضمان الجودة وإدارة شؤون المحلات بديوان بلدية بنغازي وبحضور رؤساء المجالس المحلية و التسييرية الواقعة في نطاق منطقة السلاوي.

ومن خلال الجولة اعدت خطة عمل لحملة إزالة المخلفات والهياكل والقمامة والتي تشمل تنظيف الشوارع والميادين داخل نطاق منطقة السلاوي بالكامل.

الجدير بالذكر أن أعمال النظافة المناطه بها بلدية بنغازي قد آلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (538) لسنة 2017 م الصادر بتاريخ 2017/12/31م بمنح الإذن لوزارة الحكم المحلى بمباشرة إجراءات التعاقد مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للمشاريع للقيام بأعمال نظافة مدينة بنغازي و ذلك اعتبارا من تاريخ 2018/1/1م .

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