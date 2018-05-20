لهذه الأسباب ..مطار طبرق الدولي متوقف عن العمل بشكل كامل

قال مصدر مطلع من إدارة مطار طبرق الدولي إن المطار خرج عن الخدمة بشكل كامل منذ أكثر من ثلاثة ايام.

وأوضح المصدر أن مهبط المطار لا يصلح لاستقبال الطائرات نظرا لتهالكه ووجود تصدعات كبيرة في أرضيته كما إن الاضاءة معطلة بشكل كامل مادفع إدارة المطار غلى الإعلان في وقت سابق عن إيقاف كل الرحلات الليلية من وإلى المطار بشكل نهائي لحين إصلاح اضاءة المهبط.

هذا ونوه المصدر ان المطار لا يمكن أن يستقبل رحلتين في ذات الوقت نظرا لضيق المهبط وكذلك لعدم وجود صالات للمغادرة والوصول بالمطار الأمر الذي يسبب في ازدحام كبير عنتصادف وصول رحلتين مختلفتين .

المصدر أكد ان المطار لم يخضع للصيانة المستحقة لمدة تجاوزت الـ 15 سنة حيث إن المطار دخل الصيانة مع بداية عام 2009 ولكن مع إندلاع ثورة 17 فبراير تم ايقاف هذه الصيانة التي كانت قد وصلت لنسبة إنجاز بلغت 20% حيث أن المطار يحوي على ثلاثة مهابط ولكن الذي يعمل هو مهبط واحد والباقي متهالك جدا .

يشار إلى أن مدير مطار طبرق الدولي حسن هليل كان قد أعلن استقالته في بيان رسمي مطلع إبريل الماضي موضحا فيه عدم إمداد المطار بأي نوع من الإمكانيات اللازمة لسير العمل رغم مخاطبته لكافة الجهات المسؤولة في الحكومة الليبية المؤقتة ومصلحة الطيران المدني في طرابلس والبيضاء.

يذكر أن إدارة شركة طيران البراق كان قد اعلنت في وقت سابق عن إيقاف رحلاتها القادمة من وإلى طبرق بشكل كامل بسبب عدم صلاحية أرضية المهبط لاستقبال الطائرات المدنية.

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