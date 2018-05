وفد سوري يصل بنغازي للمشاركة في فعاليات معرض “صنع في سوريا”

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بمدينة بنغازي، “محمد رمضان بن غزي” وصول وفد من العاصمة السورية دمشق إلى مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم الأحد للمشاركة في فعاليات المعرض الأول الذي سيقام في بنغازي تحت شعار صنع في سوريا.

وأوضح “بن غزي”، في تصريحات صحفية، أن “الوفود السورية المشاركة في معرض صنع في سوريا قد وصلت اليوم الأحد، للمشاركة بمعرض صنع في سوريا على طائرة أجنحة الشام”.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بمدينة بنغازي، بأن “هذا المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم، بأن بنغازي آمنة، مضيفاً أن “المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس خلال شهر رمضان المبارك”.

وكان مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، قد أعلن عن إقامة معرض لأول مرة تحت شعار “صنع في سوريا” بمشاركة أكثر من 300 شركة.

وتستعد ثاني أكبر المدن الليبية بنغازي لاستقبال وفود السوريين لحضور معرض “صنع في سوريا” في بنغاز ي، الذي سينطلق اليوم 20 مايو الجاري.

