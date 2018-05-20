صندوق موازنة الأسعار: جشع التجار هو سبب إرتفاع أسعار السلع الاساسية في السوق

ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بالحكومة المؤقتة جمال عويد أن الصندوق يقوم بعمله على أكمل وجه حيث تم توزيع السلع على الجمعيات التي بدورها تقوم بتوزيع هذه السلع على المسنهلك

جمال عويد لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “إستفهام” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد إلى أن أسعار السلع في كل المناطق التي تقع داخل شرعية الحكومة المؤقتة مخفضة جداً وذلك بناء على قرار وتعليمات صادرة من قبل وزير الإقتصاد.

وأشار جمال عويد إلى قيام صندوق موازنة الأسعار بتوفير وتسهيل وصول المواد كالدقيق والزيت والطماطم والسكر والأرز والمعكرونة والتي تعد سلع متوافره بالمخازن منذ بداية هذا العام.

رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بالحكومة المؤقتة بيّن أن السلع التي يوفرها الصندوق في شهر رمضان بسعر مناسب للمواطن هي الدقيق والمعكرونة والأرز والطماطم والسكر.

وأوضح أن المشلكة الرئيسية لا تكمن بعدم توفر السلع بل في جشع التجار فعندما يحدث تأخير في الاعتمادات أو بتوريد السلع يسارع التجار على إخفاء السلع ورفع أسعارها.

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