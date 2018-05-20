المتوسط/ خاص:
كشف المحامي “خالد الغويل” والمسؤول عن حملة ترشح “سيف الإسلام القذافي” في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، عن تمكن كتيبة ” 301 ” بقيادة ” عبدالسلام الزوبي “، المتمركزة في جنوب طرابلس، وتحديدا فى طريق المطار، من القبض على عناصر بارزة من النظام الليبي السابق رمضان بوقرين، حكيم شفتر، ناجي حرير، احمد نفذ، الشارف الصويعي .
وأكد المحامي ” الغويل ” القبض على هذه المجموعة فجر اليوم الأحد، من قبل الكتيبة 301 التابعة لداخلية حكومة الوفاق، كما أكد نقلهم على الفور من مقر كتيبة 301، وتسليمهم لقوة الردع الخاصة التى يترأسها ” عبدالرؤوف كاره “، وهم أبرز من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.
The post الردع” تلقى القبض على قيادات فى الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا” appeared first on صحيفة المتوسط.
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