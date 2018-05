تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة هون التابع لمديرية أمن الجفرة من القبض على عصابة إجرامية من جنسيات أفريقية تقوم بنشاطات إجرامية منها ترويج المؤثرات العقلية.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية بمواقع التوصل الاجتماعي على ” فيس بوك” أنه تم إحالة عناصر العصابة بعد التحقيق معهم للنيابة العامة .

