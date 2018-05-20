بليحق ينفي تصريحه حول المبادرة الفرنسية

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الأحد، ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عنه حول اطلاع المجلس على المبادرة الفرنسية المقترحة لتسوية الأزمة الليبية وتعليقه عليها.

وطالب بليحق، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، وكالة “سبوتنيك” الروسية بتصحيح ما أوردته عنه، وتقديم اعتذار لمجلس النواب، وإيضاح خلفية نشر مثل هذا الخبر في هذا الوقت، وفق قوله.

وكانت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” نقلت، السبت، تصريحا للمتحدث الرسمي بمجلس النواب يقول فيه، إن الوقت المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية هو سبتمبر القادم، وإن المجلس اطّلع على المبادرة الفرنسية المقترحة لتسوية الأزمة الليبية، ولم يردّ عليها؛ لأنه يرى أن الحل لا بد أن يكون محليًّا.

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