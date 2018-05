15 رمضان.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم لطلبة جامعة مصراتة

المتوسط:

تُعلن كلية الدراسات الإسلامية بجامعة مصراتة، عن فعاليات موسمها «ينابيع الخير 3»، بداية من يوم 15 رمضان عن إقامة مسابقة قرآنية على مستوى طلبة وطالبات كليات الجامعة ضمن فعاليات موسمها الرمضاني، وذلك بالتعاون مع اتحاد عام طلبة جامعة مصراتة.

وتتضمن المسابقة الجوانب الآتية، الجانب الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والجانب الثاني حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم، والجانب الثالث حفظ الربع الأخير من القرآن الكريم، والجانب الرابع حفظ الأجزاء الثلاثة الأخير من القرآن الكريم.

ويتم التسجيل في المسابقة بمكاتب التسجيل بالكليات خلال الدوام الرسمي، علما بأن آخر موعد للتسجيل هو 14 رمضان 1439 هجري، مع ضرورة إحضار بطاقة تعريف طالب، وسترصد جوائز للمتفوقين الثلاثة في كل جانب.

