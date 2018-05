صهد:  نطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول درنة 

المتوسط:

طالب رئيس لجنة تفعيل اتفاق الصخيرات بمجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد، رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لحماية المدنيين في درنة من القصف الجوي.

وقال “إبراهيم صهد”، في تغريده له على تويتر، إن كل ما يقوم به غسان سلامة هو مناشدة الطرفين، وكأن هناك طرفين مسؤولَين عن حصار درنة ومحاربةِ أهلها موَضحاً أن الأخيرَ يتغاضى عن قيام “خليفة حفتر”، بالحصار وبإعلان ساعةِ الصفرِ لبَدءِ الحربِ على درنة.

