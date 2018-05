اجتماع ببلدية بنغازي لمناقشة أوضاع الخدمات الكهربائية

المتوسط:

اجتمع بمقر ديوان بلدية بنغازي عميد بلدية بنغازي المستشار، عبد الرحمن العبار، مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات ورؤساء إدارات التوزيع بالمناطق ليبيا الغربية والجنوبية والشرقية ووكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة المهندس عادل الدرسي، لمناقشة أوضاع الخدمات الكهربائية.

وأشار عميد بلدية بنغازي المستشار، عبد الرحمن العبار، إلى أهمية قطاع الكهرباء، الذي يعتبر من أهم القطاعات لأن الطاقة أصبحت في عصرنا الحاضر هي المحرك الأساسي لمناحي الحياة المختلفة .

وأضاف العبار،: «على المسئولين بقطاع الكهرباء بذل المزيد من الجهد في تقديم الخدمات الكهربائية وأهمية توزيع محطات الكهرباء على مستوى ليبيا بالتساوي، حيث يلاحظ أنَّ المنطقة الشرقية لم تنال نصيبها من توزيع المحطات».

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن سعادته لحضور بلدية بنغازي للوقوف على احتياجاتها، مؤكدًا أن الشركة بعيدة كل البعد على الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

وفى الاجتماع استعرض المسئولين بالشركة الكهرباء عددًا من الأعمال منها إنشاء محطات توليد الكهرباء و مشروعات إنتاج وصيانة وإصلاح وإنشاء خطوط كهربائية هوائية بالمنطقة الشرقية ومنها «مشروع خط اجدابيا_ قمينس – بوعطنى»، وكذلك خط شمال بنغازي – المرج _ وخط طبرق – التميمي، وتركيب 15 محطة و 3 محولات توريد كهرباء.

ومن جهته أكد المهندس صلاح العبار مدير إدارة التوزيع ببنغازي، على إنجاز ما نسبته 90% من صيانة المناطق المتضررة وهى قنفودة والصابرى ووسط البلاد برغم الصعوبات التي تواجه عمل أطقم الصيانة بسبب الألغام بالأخص بمنطقة وسط البلاد ، إذ بلغ اجمالى المحطات المتضررة في شبكة الجهد المتوسط نسبة 38% تمت صيانة ما نسبته 30% والمتبقي 8 %، أما إجمالي المحولات المتضررة بسنة 47% تم صيانة ما نسبته 40% والمتبقي 10 %.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق متابعة مشترك بين بلدية بنغازي والشركة العامة للكهرباء لمتابعة هذه المشروعات وإعداد تقارير دورية حولها .

يشار إلى أنَّ بلدية بنغازي تقوم بتقديم الدعم المادي بصورة متواصلة لشركة الكهرباء ببنغازي لتغطية أعمال الإصلاح والصيانة وما تحتاجه الشركة من قطع غيار ومعدات.

The post اجتماع ببلدية بنغازي لمناقشة أوضاع الخدمات الكهربائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية