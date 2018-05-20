بلدية إجخرة لـ مؤسسة النفط : المنطقة تعاني من التلوث النفطي الناجم عن شركات المؤسسة

ليبيا – طالب المجلس البلدي اجخره المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للبيئة بإتخاذ إجراءات السلامة للمحافظة على حياة المواطن وعلى الثروة الحيوانية والنباتية بالمناطق المجاورة للشركات النفطية خاصةً برك الزيت التابعة لشركة الواحة والقريبة من المنطقة.

بلدي إجخرة أوضح عبر مكتبه الاعلامي بأن البلدية تعاني من التلوث النفطي الناجم عن الشركات النفطية المحيطة حيث حدث خلال الأيام الماضية سقوط ناقة لأحد مربي الآبل بالبلدية في بركة زيت بجانب إحدى الحفارات التابعة لشركة الواحة قرب بلدية اجخره.

وأشار المجلس إلى أن الحفارة المتواجدة في موقع أحد مراعي الآبل متوقفة عن العمل منذ عدة اشهر ولكن بسبب الأهمال وعدم مراعاة شروط السلامة تركت برك الزيت بدون اي حواجز أوسياج عليها يمنع سقوط الحيوانات بها .

المجلس أكد بحسب مكتبه الإعلامي بأن هذا الاهمال المستمر سبب تلوث الأرض الأمر الذي ينعكس على حياة الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية.

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