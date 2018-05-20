معارك درنة: مقتل 5 من عناصر الجيش الليبي في انفجار لغم أرضي

قال مصدر عسكري في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن العناصر منتسبة لكتيبة 212، حيث نقلوا إلى مستشفى القبة مساء أمس، على أن تشيّع جثامينهم بمدينة البيضاء.

وأضاف أن «العناصر الخمسة الذين قتلوا جراء انفجار اللغم الذي وضعته عناصر تنتمي إلى مجلس شورى درنة، هم أنيس محمد يونس بوفزير، وإبراهيم سعد يوسف، وإسلام ميلود صالح، ويوسف مصباح يوسف، وإسحاق مفتاح الأحرش، مشيرًا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت أمس السبت بالمحور الغربي وسط قصف للطيران الليبي لأهداف حيوية لتمركزات «مجلس شورى مجاهدي درنة».

وأكد أن قوات الجيش سيطرت على معظم منطقة تمسكت وهي أعلى منطقة في المحور حيث تتميز بتضاريس وعرة ووديان، لافتًا إلى أن السيطرة عليها تعد خسارة كبيرة «للجماعات المتطرفة» حيث تعد أعلى نقطة يسيطرون عليها.

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