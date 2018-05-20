تعليم الوفاق : هذه مواقع إجراء امتحانات الثانوية لطلبة بلديات طرابلس الكبرى

ليبيا – أعلنت وزارة تعليم الوفاق أمس السبت عن مواقع إجراء امتحانات الشهادة الثانوية لطلبة بلديات طرابلس الكبرى للعام الدراسي “2017-2018”.

الوزارة أكدت بحسب مكتبها الإعلامي بأنه تم اختيار مواقع الإمتحانات بعناية تامة ووفقاً لشروط ومعايير تضمن توفير أفضل الظروف للطلبة لإجراء الامتحانات بعد زيارات تفقدية لكافة الأماكن المستهدفة بالجامعات والكليات والمعاهد العليا ، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن كل مواقع الامتحانات بكافة المناطق والبلديات التعليمية قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة في تصريح جاء على لسان وكيلها لشؤون التعليم العام ورئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة بأن إجمالي الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى بلديات طرابلس الكبرى بلغ نحو23،888الف طالبا وطالبة،مؤكدا بأنه سيتم توزيعهم على خمسة مواقع امتحانية كحد أقصى.

وأشار الوكيل إلى أن الطلبة المتقدمين لنيل الشهادة الثانوية من بلديات “جنزور – الماية – السواني”سيجرون امتحاناتهم في الأكاديمية الليبية وكليتي التربية والقانون والجامعة المفتوحة بمنطقة جنزور وسيجري كذلك طلبة بلديات “السبيعة – سيدي السائح – سوق الخميس – قصر بن غشير” امتحاناتهم في كلية الطيران المدني والمعهد العالي للسلامة المهنية بمنطقة السبيعة.

وأضاف جمعة بأن طلبة بلديتي تاجوراء وعين زارة سيجرون امتحاناتهم في جامعة طرابلس القاطع “ب”بينما سيجري طلبة بلديات “طرابلس المركز – حي الأندلس – سوق الجمعة – ابوسليم”امتحاناتهم في جامعة طرابلس القاطع “أ” فيما سيجري طلبة بلديات “العزيزية – الزهراء – العامرية – والناصرية”امتحاناتهم في جامعة الجفارة،مبيناً بأن الوزارة وعقب تحديد أماكن عقد الامتحانات ستقوم بموافاة وزارة الداخلية بمواقع التجمعات في شكلها النهائي والبدء معها في وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بالخصوص.

يُشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري “2017-2018″ستنطلق ووفقا لجدول الامتحانات المقرر في 14 من يوليو المقبل.

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