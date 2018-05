المتوسط:

قامت وحدة تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بفرع مكافحة الإرهاب التابع للإدارة العامة للأمن المركزي، من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين، بمنطقة أبو سليم.

وأشار المكتب الإعلامي للإدارة العامة للأمن المركزي، إلى أن العبوتين تم العثور عليهما في طريق السريع بمنطقة أبو سليم، حيث تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولا يزال البحث جارٍ عن الفاعلين.

