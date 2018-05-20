سعر الدينار في السوق الموازي يواصل التراجع

استمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 20 مايو 2018 بإرتفاعه بشكل ملحوظ للاسبوع الثاني على التوالي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.78 دينار مقارنة بـ 6.735 دينار عند الاغلاق امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغه سعره اليوم 7.982 دينار مقارنة بـ 7.929 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 9.138 دينار مقارنة بـ 9.077 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

أسعار الصرف في السوق الموازية

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