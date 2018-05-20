بوسبيحة : هذا موقف قبائل فزان من قرار السراج بتشكيل لواء عسكري لتأمين الجنوب

ليبيا – أرجع رئيس المجلس الاعلى لقبائل فزان علي بو سبيحة رفضه الدعوة المقدمة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لعقد إجتماع معهم بطرابلس إلى أن قبول هذه الدعوة خارج المنطقة الجنوبية تعد نوع من الإهانة خاصة بعد مرور 3 أشهر من الإقتتال بسبها.

بو سبيحة أكد خلال مداخلة عبر برنامج “live” الذي يذاع على قناة “218” أمس السبت تابعتها صحيفة المرصد على أن السراج لم يقدم أي شيء لفزان ولم يجري أي زياره لها سوى مرة واحدة حين رافق شركة”آنكا” التركية بزيارة لمحطة كهرباء اوباري.

وعن رأيه بالقرار الصادر عن السراج بشأن تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لتأمين المنطقة الجنوبية قال:”هذا مؤشر أن السراج قراره ليس بيده لأنه قبل صدور القرار إجتمع مع أعيان من فزان وتم مناقشة الناحية الأمنية والتأكيد على أنه لن يقوم ببعث قوة أمنية للمنطقة لتجنب حصول تقاطع بين المنطقة وبين المشير حفتر لنتفاجئ عقبها بيوم بإصدار هذا القرار”.

ويرى أن أهالي المنطقة الجنوبية غير قادرين حالياً على حل الأزمة الحالية التي تواجههم لأن المشهد بحاجة إلى قوة عسكرية مهنية ليس كالقوات التي يشكلها السراج، لافتاً إلى أن القوات التي يشكلها جميعها من المليشيات سبق وإن تواجدت بالجنوب دون تقديمها أي شيء على أرض الواقع سوى سرقة كل ما هو موجود من الشركات والمصانع وتحويلها لمدينة مصراتة.

رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان أشار إلى أن الصراع على منطقة الجنوب مؤخراً كان خفي وأصبح ظاهرياً للجميع عقب صدور قرار السراج، معتبراً أن الخاسر والضحية الوحيدة من صراع الحكومات الحالي هو المواطن.

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وأبدى بو سبيحة تخوفه من حدوث إصطدام يزيد الإنشقاق الحاصل بالمنطقة عند دخول اللواء العسكري الذي أمر السراج بتشكيله خاصة مع وجود تشكيلات تتبع للقوات المسلحة، مجدداً تأكيده على ضرورة وجود قوة عسكرية مهنية تساعد القوات العسكرية الحالية الموجوده بسبها وتندمج مع بعضها البعض.

وأضاف”نحن طالبنا منذ فترة بوجود القوات المسلحة بسبها و إعادة هيكلتها و دماجها للخروج بقوة تشمل كافة الأجسام في المدينة أو على مستوى الجنوب لأنه هذا هو الحل بإعتبارها تشكيلات قبلية بكل معنى الكلمة”.

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