إغلاق خط إمداد ميناء السدرة النفطي

أكدت مصادر محلية، في اتصالها مع صحيفة المتوسط، قيام عدد من الشباب بإغلاق خط إمداد ميناء السدرة بالنفط مساء أمس السبت القادم مراده من أجل توفير الخدمات الضرورية والإنسانية للمنطقة.

وتتوسط منطقة «مرادة » الهلال النفطى جنوب العقيلة 120 كيلومتر من الساحل، بها ثروات عديدة من النفط والغاز والمياه الجوفيه والنخيل والمعادن، وعدد سكانها لايتجاوز 8000 نسمه وهى الرابط بين المواني والحقول النفطية.

وأكد عدد من الشباب المعتصمين فى تواصلهم مع المتوسط، أن سكان منطقة مراده لهم مايقارب 4 سنوات بدون طاقم طبى، وأن مسافة 120 كيلومتر من العقيلة إلى مرادة طريق غير معبد وفيه الوادى الفارغ الذى يمر منه داعش طيلة فترة سيطرتهم على سرت والنوفليه وبن جواد، وأن تحلية مياه الشرب منتهية الصلاحية منذ 2010

