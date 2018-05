المتوسط:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، قاما صباح اليوم الأحد، بتسليم وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، من المستهدفين من برنامج العودة الطوعية الإنسانية عبر مطار امعيتيقه الدولي جوا إلى مطار مقديشو الدولي .

