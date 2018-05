اتحاد الشرطة الرياضي يعلن بدء دورة كرة القدم في الخماسية بنغازي

المتوسط:

أعلن اتحاد الشرطة الرياضي بدء دورة كرة القدم في الخماسية بنغازي، تحت شعار وفاء لشهداء الشرطة، وسيقام خلال شهر رمضان في ملعب الخماسيات في المدينة الرياضية ،22 مايو الجاري.

وأوضحت مديرية الأمن بنغازي على صفحتها بالفيس بوك، أن القرعة أقيمت مساء اليوم بحضور عدد 8 مندوبين عن الفرق وكانت القرعة على مجموعتين، المجموعه (أ) الإدارة العامة للتدريب، معهد تدريب الشرطة، الدعم المركزي، الأحوال المدنية، والمجموعة ( ب ) أمن المرافق والمنشأة، مكافحة المخدرات، مديرية أمن بنغازي، الشرطة الكهربائية.

