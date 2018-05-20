الغاء رحلة الإفريقية إلى إسطنبول بسبب مشاجرة في مطار بنينا

علمت بوابة إفريقيا الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة في مطار بنينا الدولي ببنغازي أن رحلة الخطوط الجوية الإفريقية القاصدة العاصمة التركية إسطنبول قد ألغيت بسبب مشاجرة بين الأجهزة المشرفة على المطار.

وذكرت المصادر أن إلغاء رحلة إسطنبول حدث عندما قام مسؤولو بوابة المطار الخارجية بالتشاجر مع مهندسين من شركة الخطوط الأفريقية، حيث قامت البوابة الخارجية بإيقاف المرحل الجوي الخاص بالرحلة ومنعته من دخول المطار.

المصدر أشار أيضا إلى أنه وعند قدوم الطاقم الجوي قامت عناصر البوابة الخارجية بالتشاجر معه أيضا، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة على إلغاء الرحلة وسط سخط واستهجان الركاب الذين افترشوا أرضية المطار انتظارا لحل لمعناتهم.

وعلى الرغم من احتمالية استئناف الرحلة في وقت آخر، إلا أن هذه الحادثة لا تعد الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة في سلسلة الفوضى التي يشهدها مطار بنينا الدولي وذلك بسبب عدم انضباط بعض عناصر الأجهزة الأمنية الموجودة بالمطار. حيث احتجت إدارة المطار المدني في أكثر من مناسبة حالة عدم الانضباط هذه بين البعض وتجاهل الجهات المختصة لوضع حل جذري لمعاناة المواطنين.

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