إطفاء تام للكهرباء بالمنطقة الشرقية

شهدت كامل المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، حالة من الإطفاء التام للكهرباء، فيما لم تكشف الشرطة العامة للكهرباء عن أسباب الإطفاء حتى الآن.

وكان الناطق الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفه، قد أكد في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع صباح اليوم علي المنطقة الشرقية لم يكن بسبب عطل أو خروج لوحدات محطة كهرباء شمال بنغازي انما كان بسبب دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي بقيمة (120mg)، موضحا أن هذهِ الوحدة كانت خارج الخدمة لمدة ستة أشهر وبعد توفير قطع الغيار التشغيلية وانهاء عملية الصيانة تم دخولها علي الشبكة اليوم.

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