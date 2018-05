وكالة «تيكا» ترسل مساعدات غذائية لنازحى سبها و أوباري

المتوسط :

أرسلت وكالة الدعم و التنسيق التركي “تيكا”، 57 طناُ من المساعدات الإنسانية إلى صندوق ليبيا للمساعدات بحكومة الوفاق الوطني،لإيصالها إلى نازحي مدينتي سبها و أوباري.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها أمس السبت، أنه تم تسليم نحو 1500 سلة غذائية لتوزع في مناطق الجنوب على الأيتام و الأسر المحتاجة.

جدير بالذكر أن الوكالة أرسلت في مارس الماضي مساعدات غذائية تم توزيعها على 200 نازح بمخيم بحي الأندلس في طرابلس، بالتعاون مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية.

