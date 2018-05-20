إصابة بالغة لقيادي إرهابي في درنة

كشف اللواء سالم الرفادي، آمر غرفة عمليات عمر المختار عن إصابة الإرهابي القيادي عمر رفاعي سرور، المصري الجنسية بإصابات بالغة، خلال قصف جوي لأحد تمركزات قيادات مجلس الشورى المنحل في درنة.

ونقلت صحيفة “الأهرام العربي” عن الرفادي خبر دخول رفاعي للمستشفى الميدانى داخل الكتلة السكنية بمدينة درنة، كما تم رصد محاولة إسعافه من قبل بعض الأطباء بالمدينة والتي استعان بهم عناصر مجلس الشورى.

ويعد رفاعي سرور المكنى بـ”أبوعبدالله المصري” أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة في مدينة درنة ويشغل منصب القاضي الشرعي للتنظيم.

وقد سبق وأصدر المصري عددا من الفتاوى تصف رؤساء الدول العربية والإسلامية بأنهم “طواغيت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية