فتح الطريق الشرقى الواصل بين درنة وطبرق أمام السيارات والمواطنين

أكد المنسق الإعلامى لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبره، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، أنه فتح الطريق الشرقي الممتد من مدينة درنة عبر الفتائح ومرتوبة إلي مدينة طبرق شرقا أمام السيارات والمواطنين لساعات ظهر اليوم الأحد 20 مايو 2018 .

وقال صبره إن الطريق الشرقي سيكون مفتوحا بشكل يومي أمام حركة السيارات والمواطنين، ما لم تستجد اى ظروف تفرضها المستجدات والأوامر العسكرية لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي .

