انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا غدا في الجزائر

يترأس غدا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا بمشاركة وزيري الخارجية التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري.

وحسب بيان اليوم لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن الاجتماع الذي سينعقد في الجزائر يندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في ليبيا، حيث سيستعرض رؤساء دبلوماسية الدول الثلاث التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبي، سيما على المستويين السياسي والأمني.

كما سيناقش الاجتماع تعميق جهود المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا