“حفتر “يشكل غرفة عمليات بمنطقة الخليج العسكرية بإمره “امراجع”

المتوسط:

أمر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى، بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، بمنطقة الخليج العسكرية، واختير العميد خليفة إمراجع آمرا لها، وتحدد لها اجدابيا مكانا للتمركز.

و تشمل غرفة العمليات جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وأجهزة الشرطة بالإضافة لغرفة عمليات أجدابيا ومديريات الأمن الواقعة في نطاق حدود منطقة الخليج العسكرية.

وسيكون للغرفة عقب تشكيلها سلطة اتخاذ القرارات الأمنية والإدارية بالتنسيق مع القيادة العامة، على أن تكون على اتصال بالغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي وإدارة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة، وإحالة بلاغاتها والمواقف الأمنية لها.

