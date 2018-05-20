مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق يؤكد وجود نبتة مخدرة وضارة بالمدينة

قال مدير مكتب الدراسات والبحوث بمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق محمد سالم غريب إن النيابة العامة طبرق كلفت مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق بأخذ عينة وإجراء تحاليل على نبتة يشتبه بأنها مخدرة، تم العثور عليها في أحد الأحياء السكنية بمدينة طبرق.

واضاف غريب أن فريقا من الخبراء من مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق من خبراء الأدوية والعقاقير والمهندسين توجهوا إلى المكان لأخذ عينات من النبتة ليتبين بعد الفحص والتحاليل أن النبتة مخدرة ومخاطرها كثيرة سواء عند أكلها أو لمسها مشيرا الى أن اسم النبتة هو الداتورا (البنج).

واكد غريب، أن النبتة تسبب جفافا في الفم وتشنجات عصبية وحالة من الهذيان يتبعها حالة من الكسل التام وقد تؤدي جرعات مرتفعة منها إلى شلل في الجهاز العصبي والتنفسي، وتؤدي للوفاة، محذرا من الاقتراب منها وخاصة الأطفال ، حيث اشار الى تسجيل بعض الحالات خلال الأيام الماضية لأطفال اقتربوا من هذه النبتة السامة وتعرضوا للأذى.

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