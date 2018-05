المتوسط :

أفاد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، اليوم الأحد، بأن سكان المدينة يعانون نقصا حاد من السيولة، مؤكدا إصرار التجار على التعامل النقدي ورفضهم التعامل بالبطاقة المصرفية أو الصكوك المصدقة.

وأوضح الخيالي ،خلال تصريحات صحافية، أن السبب وراء هذا النقص يعود إلى تدهور الوضع الأمني بالمدينة، فضلا عن قلة السيولة النقدية، نافيا توقيع أي اتفاق مع قبيلة التبو كما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الخيالى إلى زيادة رهيبة في أسعار بعض السلع الغذائية و التي من بينها سعر اللتر الواحد من الحليب و الذي تجاوز 7 دنانير، في حين وصل سعر كيس السكر زنة 50 كجم إلى 175 دينارا، ناهيك عن أسعار اللحوم، مؤكدا أن المواطن لا يستطيع مجاراة هذه الأسعار الباهظة.

The post «الخيالى»:سبها تشهد نقص حاد في السيولة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية