الإعلان عن مواقع امتحانات الثانوية بطرابلس

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن مواقع إجراء امتحانات الشهادة الثانوية لطلبة بلديات طرابلس الكبرى للعام الدراسي 2018- 2017.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام ورئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، في بيان، إن إجمالي الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى بلديات طرابلس الكبرى بلغ نحو 23888 طالبا وطالبة، مؤكدا بأنه سيتم توزيعهم على خمسة مواقع امتحانية كحد أقصى.

وذكر الوكيل، أن الطلبة المتقدمين لنيل الشهادة الثانوية من بلديات ( جنزور – الماية – السواني) سيجرون امتحاناتهم في الأكاديمية الليبية وكليتي التربية والقانون والجامعة المفتوحة بمنطقة جنزور، وسيجري طلبة بلديات (السبيعة – سيدي السائح – سوق الخميس – قصر بن غشير) امتحاناتهم في كلية الطيران المدني والمعهد العالي للسلامة المهنية بمنطقة السبيعة.

وأضاف الوكيل، بأن طلبة بلديتي تاجوراء وعين زارة سيجرون امتحاناتهم في جامعة طرابلس القاطع (ب)، بينما سيجري طلبة بلديات (طرابلس المركز – حي الأندلس – سوق الجمعة – ابوسليم) امتحاناتهم في جامعة طرابلس القاطع (أ)، فيما سيجري طلبة بلديات (العزيزية – الزهراء – العامرية – والناصرية ) امتحاناتهم في جامعة الجفارة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري ستنطلق ووفقا لجدول الامتحانات المقرر في 14 من يوليو المقبل.

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