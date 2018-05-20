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قيادي من مصراتة يوجه تحذيرا إلى «سيف الإسلام القذافي»

21 مايو، 2018
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

حذر القيادي من مصراته “حسن شابة”، سيف الاسلام القذافي بضرورة التخلص من المتسلقين للسلطة و الذين يستخدمون اسمك من أجل صنع انجازات دون أدني تقدير لتحركاتهم.

ودعا شابه سيف الاسلام، ، في رسالة وجهها إلى سيف الاسلام اليوم الأحد، وأطلعت المتوسط على نسخة منه، إلى توجية رسالة لهؤلاء المتسلقين قائلا ” قل لهم قولة المعتصم عندما طلبوا منه تدمير البريقه ورأس لانوف بعد سقوط طرابلس بيد بلحاج واعلان تحريرها ولم يبقي لكم الا سرت اعترض وقال ليكتب التاريخ اننا انهزمنا لكن لايكتب اننا مخربون”

وأفاد شابةبأنه من تم ألقاء القبض عليهم من النظام السابق،  لم يأتوا لطرح مشروع مصالحة او مبادرة وطنية  من أجل الوطن، داعيا أياه إلى اعادة ترتيب أوراقه بشأن ليبيا وإعلاء مصلحة الوطن بدلا من السلطة وذلك من أجل إعادة بناء الدولة و تحقيق الاستقرار.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • يا سيف مانك سيف اذا استمعت الى معتوهي فبراير صدقوا انهم قاموا بثورة وهم عملاء حتى اخامص اقدامهم لليهود والانجليز ولتركيا وقطر – لا تلتفت اليهم وكانوا يقولون في سابق الزمان ——
    سير ولا تهتم – هؤلاء ليسوا ثوار بل جرذان تسلقوا اسوار السرايا الحمراء في فبراير 2011 صناعة اسرائيلية ةتنفيذ انجليزي غربي –

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  • الشخصنه و الجهوية لا يمكن أن تحل مشكلة الوطن لابد من وضع معايير دستوريه نحتكم إيها و نفيس على أساسها و إالا فإن المشكل سيظل يتفاقم و تداعياته قد تفوق التوقعات

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  • هالقرد الجبان لن يكون قيادي اطلاقا. انظر ا الي زومته فهو احقر من كلب. يتطاول علي اسياده. فليعلم ان سيف القذافي ليبي اصيل و ارجل منه و من عائله اشرف من عائلتة هالحقير المنجوس. حتي لقبه لن يكون من ليبيا. اذهب يا خنزير يا شابه. لقلب لكلب اقرب من لبشر

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  • b sdt
    لاسيف لا غيره
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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