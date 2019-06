المتوسط :

حذر القيادي من مصراته “حسن شابة”، سيف الاسلام القذافي بضرورة التخلص من المتسلقين للسلطة و الذين يستخدمون اسمك من أجل صنع انجازات دون أدني تقدير لتحركاتهم.

ودعا شابه سيف الاسلام، ، في رسالة وجهها إلى سيف الاسلام اليوم الأحد، وأطلعت المتوسط على نسخة منه، إلى توجية رسالة لهؤلاء المتسلقين قائلا ” قل لهم قولة المعتصم عندما طلبوا منه تدمير البريقه ورأس لانوف بعد سقوط طرابلس بيد بلحاج واعلان تحريرها ولم يبقي لكم الا سرت اعترض وقال ليكتب التاريخ اننا انهزمنا لكن لايكتب اننا مخربون”

وأفاد شابةبأنه من تم ألقاء القبض عليهم من النظام السابق، لم يأتوا لطرح مشروع مصالحة او مبادرة وطنية من أجل الوطن، داعيا أياه إلى اعادة ترتيب أوراقه بشأن ليبيا وإعلاء مصلحة الوطن بدلا من السلطة وذلك من أجل إعادة بناء الدولة و تحقيق الاستقرار.

The post قيادي من مصراتة يوجه تحذيرا إلى «سيف الإسلام القذافي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية