بلدية البيضاء تعلن عن نتيجة قرعة الحج لهذا العام للمناطق التابعة لها

أعلنت ببلدية البيضاء يوم الخميس الماضي نتيجة قرعة الحج الإلكترونية للعام 1439 هـ – 2018 ، الخاصة بالمتقدمين عن المناطق التابعة للبلدية ضمن نطاق الجبل الأخضر ..

وشملت نتائج القرعة حجاج من مناطق كلاً من : مدينة البيضاء المركز، حي البيضاء الجديدة ، منطقة مسه ، منطقة مراوه ، منطقة أسلنطه ، منطقة قندوله ، منطقة عمر المختار ببلدية البيضاء . .

واستثنت القرعة حجاج فئتي كبار السن وأسر الشهداء والمبتورين والذين سيتم الإعلان عن نتيجتها عبر فرع هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلدية في وقت لاحق ..

يذكر أنه قد تم الإعلان رسمياً عن نتيجة قرعة الحج الإلكترونية لهذا العام من قبل إدارة الحج وشؤون العمرة بالهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق مساء يوم الأربعاء الماضي.

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