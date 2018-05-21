اجتماع وزاري في الجزائر من أجل ليبيا

يعقد وزراء خارجية مصر، وتونس، والجزائر، الاثنين، بالعاصمة الجزائر لقاء لبحث التطورات السياسية في ليبيا.

ويشارك في الاجتماع، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، وزراء خارجية مصر سامح شكري، والتونسي خميس الجهيناوي، إلى جانب الجزائري، عبد القادر مساهل والذي يعد في إطار التشاور بين البلدان الثلاثة حول الوضع في ليبيا.

وسيبحث الوزراء سبل تعميق جهود بلدانهم؛ للمساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة، ومعاونة الأطراف الليبية في طريق الحوار والمصالحة، وفق البيان.

يشار إلى أن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون مند سنوات اجتماعات فيما بينهم؛ للتنسيق والتشاور حول الأوضاع في ليبيا.

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