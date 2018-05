“مكافحة الهجرة” ينهى إجراءات عودة مهاجرين غير شرعيين للصومال

المتوسط:

أنهى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس اليوم الأحد، إجراءات حصول عدد من المهاجرين غير الشرعيين ممن يحملون الجنسية الصومالية ، على وثائق سفر مؤقتة، تمهيدا لعودتهم إلى مطار مقديشيو عبر مطار امعيتيقة الدولى في الـ29 من شهر مايو الجارى.

وقد تم تسليم المهاجرين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، وثائق سفر انتظار لنهاية هذا الشهر.

من جانبه قال رئيس مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة حسني أبو عيانة، أن عملية التسليم التي جرت اليوم الأحد، تمت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة.

