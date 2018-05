حصري| فيديو .. اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش و الجماعات الإرهابية غربي درنة

المتوسط :

شهدت مدينة درنة اشتباكات عنيفة ،مساء أمس السبت، بالأسلحة الخفيفه والمتوسطة بين قوات الجيش و الجماعات الإرهابية بالمدخل الغربي للمدينة.

هذا و تحصلت المتوسط، اليوم الأحد، على فيديو يوضح جانب من تلك الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية من جهه وبين سرايا القوات الخاصه وسريه شهداء عين ماره التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

هذا وأفاد مراسل صحيفة المتوسط مساء أمس عن اعلان الجيش سيطرته على عدد من المواقع الاستراتيجية المرتفعة عن مستوى سطح البحر و التي يتحصن بها مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي في ” عرقوب بولم ” وأجزاء كبيرة من منطقة ” تمسكت ”

