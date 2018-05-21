بلدية بنغازي تباشر بحملة نظافة في نطاق منطقة «السلاوي»

عين ليبيا

بناءً على ما تم اتخاذه من إجراءات في الاجتماع الذي عقد منذ يومين بين عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار وعدد من رؤساء المجالس المحلية و التسييرية الواقعة في نطاق منطقة السلاوي بشأن ملف النظافة.

قامت صباح اليوم الثالث من شهر رمضان إدارة المتابعة وضمان الجودة وإدارة شؤون المحلات بديوان بلدية بنغازي وبحضور رؤساء المجالس المحلية و التسييرية الواقعة في نطاق منطقة السلاوي بجولة ميدانية لهذه المناطق والإحياء للوقوف على احتياجاتها الخدمية والإطلاع على مشاكل البيئية فيها وبالأخص ملف النظافة.

حيث تمت في هذه الجولة دراسة الوضع بشكل دقيق واعدت بذلك خطة عمل لحملة إزالة المخلفات والهياكل والقمامة والتي تشمل تنظيف الشوارع والميادين داخل نطاق منطقة السلاوي بالكامل وسوف تنطلق هذه الحملة خلال هذا الأسبوع الحالي.

الجدير بالذكر أن أعمال النظافة المناطة بها بلدية بنغازي قد آلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (538) لسنة 2017م الصادر بتاريخ 2017/12/31م بمنح الإذن لوزارة الحكم المحلى بمباشرة إجراءات التعاقد مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للمشاريع للقيام بأعمال نظافة مدينة بنغازي و ذلك اعتبارا من تاريخ 2018/1/1م.

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