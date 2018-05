قال وزير الشباب والقوى العاملة سابقاً ” إبراهيم قويدر ” في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن هناك تسريبات أممية وصفها بالجدية تدور حول مبادرة إخراج مجاهدي درنة الإرهابي إلى العاصمة طرابلس أسوة بخروج مسلحي جيش الإسلام الإرهابي من منطقة الغوطة الشرقية فى دمشق إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة .

وكشف ” قويدر ” أن النقاش جدي بالخصوص في كواليس الأمم المتحدة، على خلفية الوقفة الاحتجاجية أمام بعثتها في العاصمة طرابلس ومطالبة مجلس أعيان وحكماء طرابلس بتدخل الأمم المتحدة لإيقاف القتال في درنة.

وأضاف قويدر بأن تلبية هذه الدعوة والرغبة من أعيان طرابلس باتت تترجم قياساً لما حدث في بعض المدن السورية وان النقاش بات يدور حول اقتراح فتح ممر آمن لمقاتلي مجاهدي درنة ليجري نقلهم جواً إلى طرابلس .

وأفصح خلال منشوره مساء الأحد عن مقترح سيقدم بالخصوص لقيادة الجيش وحكومة الوفاق بطرابلس تنفيذا لرغبة أهلها متمنياً النجاح لأي حل يوقف سفك الدماء الليبية والحد من القتال .

ويأتي هذا التطور بعد المظاهرة التي أقيمت الأحد أمام البعثة الأممية في ليبيا، عقد مجلس أعيان طرابلس اجتماعاً مع بعض أعضائها وطالبوا بإنهاء الغارات الجوية على درنة وحماية المدنيين فيها .

ويأتي هذا الحديث في ظل أتساع نفوذ وتواجد الجماعات المتشددة من جديد العاصمة في طرابلس بعد غيابها خلال العام الماضي وذلك من خلال المظاهرة التي أقيمت الأحد أمام مقر البعثة الأممية وبثتها قناة النبأ مباشرة المملوكة القيادي البارز عبدالحكيم بلحاج.

كما أن الحدث الجدلي الأبرز خلال هذا الشهر كان إقامة صلاة الغائب وسط حشد في طرابلس على قائد مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع داعش ، وسام بن حميد ، كما أن كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري قد طالبا بوقف التصعيد عن درنة والبحث عن سلمي ينهي الأزمة فيها فيما حذر السراج من سلك مسلك القوة تجاهها .

The post هل تصبح طرابلس وجهة “مجاهدي درنة” برعاية دولية ؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية