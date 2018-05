الغرفة الأمنية صبراتة : كل من قاتل أو تواصل مع المليشيات ضدنا سيتم القبض عليه

المتوسط:

أكدت الغرفة الأمنية صبراتة، ” أنها مدت يدها للصلح والعفو دون أي قيد أو شرط لمن كانت جريمته القتال أو التآمر ضدها، وتم تمديد هذا العفو عدة مرات استجابة للوساطات من أهل الخير والإصلاح في بلادنا وقد استفاد الكثير من عناصر هذه الميليشيات وعادوا إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية دون أي مضايقات”.

وأضافت الغرفة ، خلال بيان لها، ” أنها تؤكد أن باب العفو من جانبنا لم يعد مفتوحا بعد اليوم ونحذر بأن كل من قاتل ضدنا كجهة رسمية في السابق أو في المستقبل أو تآمر أو تواصل مع الميليشيات أو تعاون معهم وعاد إلى منزله دون التنسيق معنا سيتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحكمة بتهمة حمل السلاح ضد الجيش الليبي باعتبار هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليه قانون العقوبات الليبي”.

وأكملت الغرفة، ” ليس أمام المطلوبين في قضايا جنائية سوى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة ليتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المعنية دون تدخل من الغرفة”.

وأوضحت الغرفة، ” بالنسبة للعائلات والنساء والأطفال والشيوخ من عائلات المليشيات فهم موجودين في منازلهم دون أي مضايقات وأن الحالات القليلة التي تعيش خارج المدينة إنما هم موجودين خارجها طوعا وليس أكراها من أي جهة أو فرد بعينه ونؤكد بأن باب العودة مفتوح لهذه العائلات دون أي قيد أو شرط مع تعهدنا بتوفير الحماية ضد أي مضايقات إن وجدت”.

وأكدت الغرفة ، ” إنها كجهة مسئولة عن أمن هذه المدينة وأهلها تؤكد أنها لن تتأخر في الضرب علي يد كل من يفكر في زعزعة أمنها واستقرارها ، كما تؤكد لأبواق الميلشيات المهزومة وأنصارها بأن لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعا في إرهابها “.

ووجهت الغرفة الشكر لكل أعضائها والقوة المساندة من شباب المدينة وأهالي المواطنين في المدن المجاورة على مواقفهم المشرفة والداعمة لمؤسسات الدولة الرسمية

