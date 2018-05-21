"الهلال الاحمر" ينفي العثور على جثث لمصريين شرق ليبيا

نفى الناطق بأسم الهلال الاحمر الليبي بهاء الكواش العثور على أكثر من 116 جثة لمواطنين مصريين”مدفونه” في الصحراء غرب حقل البوستر شرق ليبيا.

وكانت مصادر مصرية قد أكدت العثور على الجثث المذكورة أمس الاحد ،مضيفة أن أغلب الجثث وجدت معهم بطاقات إثبات شخصية حيث تبين أن أغلبهم مواطنين من مدينتي المنيا، ويرجح أن يكونوا قد لقوا مصرعهم أثناء عمليات الهجرة غير الشرعية من مصر الى ليبيا،على ماذكرت المصادر،قبل أن ينفي الهلال الاحمر الليبي تلك الانباء جملة وتفصيلا..

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