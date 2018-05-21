استئناف العمل في مطار مصراتة الدولي بعد توقف لأربعة أيام

أكد قسم الإعلام بمطار مصراتة الدولي عودة الرحلات من وإلى المطار بعد إيقاف العمل به منذ أربعة أيام.

وطلبت إدارة المطار عبر صفحتها على “فيسبوك” من المسافرين مراجعة مكاتب الحجز لمعرفة مواعيد سفرهم الجديدة.

وكانت الرحلات قد توقفت بالمطار من 17 مايو الجاري، بسبب تعليق العمل من قبل الجهات الأمنية والضبطية، على خلفية هجوم مجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون على مكتب الجمارك بالمطار وسرقة أموال كانت مهربة إلى الخارج.

وأعلنت إدارة المطار حينها توقف العمل في المطار إلى حين استرجاع الأموال المسروقة، وتحويل رحلات الخطوط الإفريقية والخطوط الليبية إلى مطار معيتيقة.

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