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الطيران الحربي يقصف مواقع لـ”شورى درنة” … وهدوء حذر في محاور القتال

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال مصدر عسكري، إن محاور القتال في جبهة درنة تشهد هدوءا حذرا منذ مساء أمس الأحد، مؤكدا قيام سلاح الجو الليبي بقصف أهداف لعناصر مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها جنوب غرب المدينة.

 

وقال المصدر في تصريح صحفي صباح اليوم الإثنين، إن الطيران الحربي استهدف مواقع لـ”شورى درنة الإرهابي بمنطقة تمسكت جنوب غرب درنة، مشيرا إلى أن كافة المحاور تشهد هدوءا مع تقدم لفرق الاستطلاع من حين لآخر وقصف جوي متقطع.

وتُسيطر قوات الجيش على معظم منطقة تمسكت وهي أعلى منطقة في المحور حيث تتميز بتضاريس وعرة ووديان، وتعد خسارتها كبيرة “للجماعات المتطرفة” لكونها أعلى نقطة يسيطرون عليها.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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