القيادي في تنظيم ” داعش” إبراهيم الحلس يسلم نفسه إلى جهاز الأمن الداخلي

قام القيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي إبراهيم الحلس بتسليم نفسه إلى جهاز الأمن الداخلي.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش عبدالكريم صبرة، إن الإرهابي سلم نفسه بمحض إرادته إلى جهاز الأمن الداخلي.

على صعيد ذي صلة، أكد صبرة فتح الطريق الشرقي الممتد من مدينة درنة عبر الفتائح، ومرتوبة إلى طبرق شرقًا أمام حركة السيارات والمواطنين لساعات ظهر الأحد.

وأشار صبرة إلى إن الطريق الشرقي سيكون مفتوحًا بشكل يومي أمام حركة السيارات والمواطنين، ما لم تستجد أية ظروف تفرضها المستجدات والأوامر العسكرية لغرفة عمليات عمر المختار .

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