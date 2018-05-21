شكري يشارك في اجتماع دول الجوار العربي لليبيا في الجزائر اليوم الاثنين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه اليوم الاثنين الموافق 21 من مايو الجاري إلى مدينة الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا التي تضم كل من مصر وتونس والجزائر.

أبو زيد أشار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لآلية دول الجوار العربي لليبيا التي تعقد بين الدول الثلاث بصفة مستمرة للتباحث بشأن آخر مستجدات الشأن الليبي وسبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي ،فضلاً عن دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد.

وأضاف أبو زيد بأن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية يتم خلاله تكثيف الجهود الأممية من أجل كسر حالة الجمود التي تنتاب المسار السياسي للأزمة الليبية واستكمال خارطة الطريق من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى الجهود المصرية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والتصدي للتحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية بأن المشاركة الدورية لوزير الخارجية في اجتماعات الآلية الثلاثية يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية والمساعدة في بناء التوافق الوطني وتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية