وقفة احتجاجية في طرابلس تطالب مجلس الامن بفرض حظر جوي على درنة

طالب عدد من أهالي درنة بعثة الأمم المتحدة بضرورة القيام بواجبها تجاه حماية المدنيين في المدينة، مناشدينها إرسال لجنة لتقصّي الحقائق للاطلاع على التجاوزات والانتهاكات والأوضاع الإنسانية السيئة التي وصلت إليها المدينة جراء الحصار، وفق تعبيرهم.

كما طالب أهالي درنة في طرابلس، أمس الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية بجنزور بفرض حالة هدنة وتهدئة لمدة 6 أشهر لبدء حوار بين الأطراف المتصارعة، داعين للوقف الفوري لأعمال القتال الدائرة على تخوم المدينة.

ودعا البيان مجلس الأمن لفرض حظر جوي أمام ما قالوا إنه طيران أجنبي يقصف المدينة.

يأتي ذلك تزامنا مع اعتزام مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة الاثنين للاستماع إلى عرض للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بشأن التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا.

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