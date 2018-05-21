الجزائر..اجتماع ثلاثي لدول الجوار حول الوضع في ليبيا

يجتمع وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر اليوم الاثنين في الجزائر، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن هذا الاجتماع “يندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في ليبيا” كما سيبحث وزراء الخارجية سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين على طريق الحوار والمصالحة.

ويترأس الاجتماع الثلاثي وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بحضور وزيري خارجيتي مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي.

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