ننشر قائمة الموظفين المحالين من فائض الملاك الوظيفي إلى بلدية مصراته

المتوسط:

أعلن ديوان بلدية مصراته أسماء الموظفين المحالين من فائض الملاك الوظيفي لديوان بدلية مصراته

وأفاد الديوان في بيان له اليوم الأحد، أن هؤلاء الموظفين هم الذين تم نقلهم للعمل بالديوان، ضرورة مراجعة قسم شؤون الموظفين بمقر الديوان بمنطقة الجزيرة أثناء ساعات الدوام الرسمي من تاريخ هذا الإعلان، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 31 مايو 2018م، وذلك لاستكمال اجراءات تمكينهم من العمل.

