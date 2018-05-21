القبض على 27 مهاجر غير قانوني بمنطقة البوانيس

ألقت دورية تابعة لمديرية أمن البوانيس، القبض على 27 مهاجر غير قانوني من النيجر يوم السبت الماضي.

وأوضح مكتب الإعلام لبلدية وادي البوانيس، أنه تم ضبط المهاجرين على متن سيارة يقودها شخص ليبي.

ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجريت مع سائق المركبة بمركز شرطة سمنو ، تبين أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى مدينة الجفرة قادمين من مدينة سبها، تمهيداً لنقلهم إلى مناطق ومدن المنطقة الغربية فيما بعد .

وبين مكتب الإعلام لبلدية وادي البوانيس، أنه سيتم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة فور اتمام التحقيقات معهم.

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