القبض على عصابة تشادية تسرق الأغنام في توكرة

ألقت القوات الأمنية بمركز شرطة برسس التابع لمديرية أمن توكرة، على عصابة تشادية، متهمة بسرقة 60 رأس من الأغنام من حظائر متفرقة في الخط الساحلي.

وأوضحت وحدة الإعلام بمديرية أمن توكرة، أنه بعد ورود شكاوى متعددة من المواطنين مفادها تعرضهم لسرقة الاغنام من مزارعهم بأوقات وأماكن متباينة وبنفس طريقة وأسلوب السرقة، شرعت الجهات المختصة بالبحث والتحري.

ووفقاً للتحريات التي أجريت، تم القبض على الجناة، وبالاستدلال معهم اعترفوا بكافة ما نسب إليهم من سرقات، حيث تم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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