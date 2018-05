المتوسط:

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (322) لسنة 2018 الخاص بتعديل القرار رقم (112) لسنة 2018.

ونص القرار الجديد على :« تشكل لجنة عطاءات فرعية خاصة بشراء الخدمات الصحية من الدول العربية بالإضافة إلى دولة تركيا».

